Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Надеялись на другой финал»: интервью о «Гарри Поттере» со звездой «Метода» Ангелиной Стречиной — о курьезах, любимых чарах и маховике времени

«Надеялись на другой финал»: интервью о «Гарри Поттере» со звездой «Метода» Ангелиной Стречиной — о курьезах, любимых чарах и маховике времени

7 августа 2025 18:36
«Надеялись на другой финал»: интервью о «Гарри Поттере» со звездой «Метода» Ангелиной Стречиной — о курьезах, любимых чарах и маховике времени

Кто-то учит заклинания для того, чтобы разбогатеть, а наша собеседница – для веселья.

31 июля Гарри Поттеру исполнилось 45 лет, и в честь юбилея мальчика (теперь уже мужчины!), который выжил, портал «Киноафиша» пообщался с Ангелиной Стречиной — одной из самых больших фанаток «Гарри Поттера» в российском кинематографе — и выяснил:

  • почему родители отбирали книжку «Орден Феникса» у будущей звезды «Триггера» и «Любви Советского Союза»;
  • кого актриса видела идеальной второй половинкой Гарри (нет, не Джинни Уизли!);
  • и какое заклинание из вселенной Поттера Ангелина хотела бы выучить. (Спойлер: это не «Империус»)

Сначала пятерки, потом «Гарри Поттер»

Есть ли у вас особенные воспоминания, связанные с Гарри Поттером?

Да, я помню, как мы на карантине в очередной раз смотрели всей семьей всю франшизу. И в какой-то момент, когда Гарри общался с Дамблдором после своей смерти, у меня сошелся пазл в голове про дары смерти! И я как закричу на всю комнату «Не может быть! Я поняла! Я поняла! А вы поняли? А я поняла!». Я поставила на паузу фильм и как сумасшедшая стала радоваться!

Просто к тому моменту я уже много раз пересмотрела все фильмы, прочла роман… И тут открытие! Вся семья на меня молча вопросительно смотрела. И, к слову, мой брат спокойно меня спросил: «Ты только сейчас поняла?». Было очень весело!

«Надеялись на другой финал»: интервью о «Гарри Поттере» со звездой «Метода» Ангелиной Стречиной — о курьезах, любимых чарах и маховике времени

А книжки в детстве читали?

Я училась в 7 или 8 классе, у нас на носу были экзамены, но я начала читать «Орден Феникса». И в какой-то момент мои оценки в школе пошли на спад, что в итоге папа забрал у меня том со словами «сначала учеба, потом все остальное».

Тогда еще не был развит так интернет, и книгу можно было либо где-то найти, в каком-то книжном и купить, либо взять из библиотеки. Первый вариант я не рассматривала тогда. И, собственно, моя книга была из библиотеки в единственном экземпляре. Я очень расстроилась.

Поделилась этой несправедливостью со своим другом. И вот, вуаля, оказалось, что ему как раз родители подарили все собрание «Гарри Поттера»! Так что я снова читала уже том друга, пока папа это не заметил и в итоге не отдал мне мою книгу, библиотечную.

«Надеялись на другой финал»: интервью о «Гарри Поттере» со звездой «Метода» Ангелиной Стречиной — о курьезах, любимых чарах и маховике времени

«Надеялись на другой финал»

Какие моменты из фильмов — ваши любимые?

Очень люблю танец Гарри и Гермионы. Наверное, многие в этот момент очень надеялись на другой финал. И вообще люблю всю первую часть. Люблю момент, когда, использовав Маховик времени, ребята наблюдают за собой же из-за тыкв! Когда хотели спасти Клювокрыла. И все их пиршества в Хогвартсе обожаю просто!

«Надеялись на другой финал»: интервью о «Гарри Поттере» со звездой «Метода» Ангелиной Стречиной — о курьезах, любимых чарах и маховике времени

За что вы любите франшизу?

За глубину, за полет фантазии, за любовь и сказку, и веру в добро.

О любимой цитате, видимо, можно даже не спрашивать?

«Счастье можно найти даже в темные времена, если не забывать обращаться к свету.» А.Дамблдор

Какого спутника вы бы взяли с собой в Хогвартс (из животных)

Смотря какими бы навыками он/она могли обладать! Хотя, сову я бы точно хотела!

«Надеялись на другой финал»: интервью о «Гарри Поттере» со звездой «Метода» Ангелиной Стречиной — о курьезах, любимых чарах и маховике времени

И если бы была возможность выучить только одно заклинание, что бы это было?

Это, скорее, не заклинание, а предмет. Маховик времени хотела бы иметь! А заклинание… Веселящие чары!

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень» (2001), автор фото Аляутдинова Джамиля Ильдаровна
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Гениальный Волан-де-Морт не раскусил предательство Снейпа — как же так? Помог особый дар и щепотка хитрости Гениальный Волан-де-Морт не раскусил предательство Снейпа — как же так? Помог особый дар и щепотка хитрости Читать дальше 5 августа 2025
В «Интерстелларе» не назвали имя главного героя: Нолан намеренно скрывал ради одной шутки в финале В «Интерстелларе» не назвали имя главного героя: Нолан намеренно скрывал ради одной шутки в финале Читать дальше 8 августа 2025
Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами Читать дальше 8 августа 2025
Новая «Фантастическая четверка» внезапно обвалилась в прокате — причин сразу несколько Новая «Фантастическая четверка» внезапно обвалилась в прокате — причин сразу несколько Читать дальше 8 августа 2025
Выяснили, какая часть «Пилы» самая страшная — точно не первая: там и ловушки пожестче, и конкурсы интересные Выяснили, какая часть «Пилы» самая страшная — точно не первая: там и ловушки пожестче, и конкурсы интересные Читать дальше 8 августа 2025
Создатели «Прочь» снова готовят нервную встряску: на подходе хоррор — и он, внезапно, про спорт Создатели «Прочь» снова готовят нервную встряску: на подходе хоррор — и он, внезапно, про спорт Читать дальше 8 августа 2025
Не упал в лужу, а искупался: 5 «Золотых малин» и куча критики — фильм Гая Ричи, который доказывает, что ему лучше снимать про гангстеров Не упал в лужу, а искупался: 5 «Золотых малин» и куча критики — фильм Гая Ричи, который доказывает, что ему лучше снимать про гангстеров Читать дальше 7 августа 2025
Ковбой вместо художника: на главную роль в «Титанике» Кэмерон приглашал вовсе не ДиКаприо — но его коллегу погубил акцент (и хамство) Ковбой вместо художника: на главную роль в «Титанике» Кэмерон приглашал вовсе не ДиКаприо — но его коллегу погубил акцент (и хамство) Читать дальше 7 августа 2025
Орлы, Балрог или кто пострашнее? Во «Властелине колец» Саурон — не самый могущественный: вот кто мог одолеть его одной левой Орлы, Балрог или кто пострашнее? Во «Властелине колец» Саурон — не самый могущественный: вот кто мог одолеть его одной левой Читать дальше 7 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше