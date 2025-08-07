«Надеялись на другой финал»: интервью о «Гарри Поттере» со звездой «Метода» Ангелиной Стречиной — о курьезах, любимых чарах и маховике времени

Кто-то учит заклинания для того, чтобы разбогатеть, а наша собеседница – для веселья.

31 июля Гарри Поттеру исполнилось 45 лет, и в честь юбилея мальчика (теперь уже мужчины!), который выжил, портал « Киноафиша » пообщался с Ангелиной Стречиной — одной из самых больших фанаток « Гарри Поттера » в российском кинематографе — и выяснил:

почему родители отбирали книжку «Орден Феникса» у будущей звезды «Триггера» и «Любви Советского Союза»;

кого актриса видела идеальной второй половинкой Гарри (нет, не Джинни Уизли!);

и какое заклинание из вселенной Поттера Ангелина хотела бы выучить. (Спойлер: это не «Империус»)

Сначала пятерки, потом «Гарри Поттер»

Есть ли у вас особенные воспоминания, связанные с Гарри Поттером?

Да, я помню, как мы на карантине в очередной раз смотрели всей семьей всю франшизу. И в какой-то момент, когда Гарри общался с Дамблдором после своей смерти, у меня сошелся пазл в голове про дары смерти! И я как закричу на всю комнату «Не может быть! Я поняла! Я поняла! А вы поняли? А я поняла!». Я поставила на паузу фильм и как сумасшедшая стала радоваться!

Просто к тому моменту я уже много раз пересмотрела все фильмы, прочла роман… И тут открытие! Вся семья на меня молча вопросительно смотрела. И, к слову, мой брат спокойно меня спросил: «Ты только сейчас поняла?». Было очень весело!

А книжки в детстве читали?

Я училась в 7 или 8 классе, у нас на носу были экзамены, но я начала читать «Орден Феникса». И в какой-то момент мои оценки в школе пошли на спад, что в итоге папа забрал у меня том со словами «сначала учеба, потом все остальное».

Тогда еще не был развит так интернет, и книгу можно было либо где-то найти, в каком-то книжном и купить, либо взять из библиотеки. Первый вариант я не рассматривала тогда. И, собственно, моя книга была из библиотеки в единственном экземпляре. Я очень расстроилась.

Поделилась этой несправедливостью со своим другом. И вот, вуаля, оказалось, что ему как раз родители подарили все собрание «Гарри Поттера»! Так что я снова читала уже том друга, пока папа это не заметил и в итоге не отдал мне мою книгу, библиотечную.

«Надеялись на другой финал»

Какие моменты из фильмов — ваши любимые?

Очень люблю танец Гарри и Гермионы. Наверное, многие в этот момент очень надеялись на другой финал. И вообще люблю всю первую часть. Люблю момент, когда, использовав Маховик времени, ребята наблюдают за собой же из-за тыкв! Когда хотели спасти Клювокрыла. И все их пиршества в Хогвартсе обожаю просто!

За что вы любите франшизу?

За глубину, за полет фантазии, за любовь и сказку, и веру в добро.

О любимой цитате, видимо, можно даже не спрашивать?

«Счастье можно найти даже в темные времена, если не забывать обращаться к свету.» А.Дамблдор

Какого спутника вы бы взяли с собой в Хогвартс (из животных)

Смотря какими бы навыками он/она могли обладать! Хотя, сову я бы точно хотела!

И если бы была возможность выучить только одно заклинание, что бы это было?

Это, скорее, не заклинание, а предмет. Маховик времени хотела бы иметь! А заклинание… Веселящие чары!