Надеялись, что обойдется: проклятие «Склифосовского» настигло Аверина

Сериал «Склифосовский» выходит на экраны больше десяти лет. Главную роль Олега Брагина неизменно исполняет Максим Аверин, который за эти годы по-настоящему сроднился со своим персонажем.

Но есть во всем этом и темная сторона. Если «Склифосовский» будет выходить еще хотя бы два года, то актер, вероятно, станет заложником своего образа. Пока об этом говорить рано, но тревожные звоночки уже есть.

Кроме того, многих актеров «Склифосовского» в реальной жизни стали воспринимать как настоящих медицинских работников. Аверин не исключение. Актер до последнего надеялся, что обойдется, а проклятие «Склифосовского» его не коснется. Но реальность говорит об обратном.

Недавно Аверин рассказал, как прямо во время спектакля «Лес» он услышал из зала вопль «Брагин!». После мероприятия к нему подошла женщина и сказала, что это кричала она.

Время покажет, как Максим будет избавляться от образа Брагина, в тени которого он сейчас пребывает.