Наделены даром: женщины с этими именами обладают экстрасенсорными способностями

Многие люди считают экстрасенсорные способности выдумкой. Но как тогда объяснить удивительные случаи, когда кто-то с точностью до мелочей предсказывает будущее или с первого взгляда распознает ложь? Эксперты назвали женские имена, обладательницы которых получили в дар мощную интуицию.

Анастасия

«Воскрешение» — так переводится с греческого имя Анастасия. Его обладательница от природы наделена удивительным даром интуиции. Она способна предвидеть события будущего — какой-то необъяснимый внутренний голос как будто бы подсказывает Насте, как будет развиваться ситуация и как правильно себя вести, чтобы не накликать беду.

Анастасия очень чувствительна к энергетике других людей.

Если ей некомфортно в чем-то присутствии, она старается как можно скорее прервать общение и уйти, потому что ей физически невыносимо находиться рядом с таким человеком. Кроме того, обладательница этого имени чутко распознает ложь и лицемерие — даже не стоит пытаться вешать ей лапшу на уши. Раскусит моментально.

София

Имя, произошедшее от греческого слова «мудрость», дарит своей обладательнице ярко выраженное шестое чувство. Женщина, которую нарекли Софией, может похвастаться необыкновенным умом и проницательностью. Она с первого взгляда понимает, что за человек перед ней и можно ли ему доверять. Если интуиция скажет твердое «нет», Софья найдет способ больше не пересекаться с человеком впоследствии.

Иногда окружающие не понимают поступков Софьи, упрекают ее в том, что перестала общаться с замечательным человеком или упустила выгодную возможность.

Однако время расставит все по своим местам. Однажды непременно выяснится, что опасения Софьи не были напрасными, и «замечательный человек» вместе с «выгодным шансом» оказались фальшивкой.

Лилия

Латинское имя Лилия в переводе означает «цветок». Его обладательница — очень чуткая женщина, наделенная экстрасенсорными способностями. Каким-то необыкновенным образом Лилия чувствует, что у человека на душе, и ненавязчиво предлагает свою помощь. Эксперты в сфере эзотерики считают, что она обладает даром целительства. В ее присутствии людям становится гораздо лучше.

В повседневной жизни Лилия способна предсказывать какие-нибудь происшествия.

Поначалу окружающие считают это забавными совпадениями, но когда их становится слишком много, понимают, что причиной всему не его величество случай. К советам Лилии всегда прислушиваются, потому что знают, что она не посоветует ничего плохого.