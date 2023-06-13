Наделала глупостей и сбежала: где прячется звезда «Приключений Петрова и Васечкина»

Инга Ильм могла стать большой звездой российского кино. После съемок в «Приключениях Петрова и Васечкина» актриса снялась во множестве других проектов, но в 90-е неожиданно пропала с радаров.

Знаменитость отказывалась от интервью с журналистами, однако вскоре выяснилось, что она сбежала за границу. Для этого у Ильм были свои причины.

Актриса совершила большую ошибку, согласившись сняться для первой обложки российского Playboy. Звезда устала от своего положительного образа, но к подобной откровенности поклонники были не готовы. Более того, горячие кадры отвернули от нее режиссеров.

Наделав глупостей, Инга решила скрыться от общественного осуждения в США. Там она пробовала строить актерскую карьеру, но успеха не добилась. Ильм вышла замуж и посвятила себя семье, а вскоре увлеклась издательским бизнесом и изучением истории. Впоследствии экранная Маша Старцева переехала в Италию, где теперь занимается написанием книг.