Надела сногсшибательное платье и прогадала: на культовую модель больно смотреть (фото)

Модные дома брендовой одежды всегда стараются отвечать на запросы потребителей. Поэтому, когда покупатели устали видеть стандартно худых девушек, на подиумы вышли модели плюс-сайз. Одной из первых стала Эшли Грэм, которая трудом и упорным участием в кастингах заслужила право быть в этой индустрии.

Девушка с пышными формами появлялся на обложках глянцевых журналов и на рекламных плакатах по всему миру. Ее фигура стала эталонном для манекенщиц с большими размерами. Но после родов жгучая брюнетка заметно прибавила в весе и решила вернуть свое прежнее тело.

Так совпало, что когда красавице удалось похудеть, то ее пригласили в качестве гостьи на показ модного бренда. Она с радостью вышла в свет, но выбрать удачный наряд ей не удалось. Роскошное кожаное платье коричневого цвета оказалось меньше на размер и ужасно перетянуло большой бюст девушки. Из-за этого подмышками образовались складки, которые и испортили весь образ, показав недостатки фигуры.