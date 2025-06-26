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«Надел ботинки и сел за руль “Шевроле”»: продолжению «Сверхъестественного» — быть, и Эклс уже на низком старте

26 июня 2025 17:09
«Надел ботинки и сел за руль “Шевроле”»: продолжению «Сверхъестественного» — быть, и Эклс уже на низком старте

Но не ждите 16 сезон в ближайшее время.

Фанаты «Сверхъестественного» снова на взводе, как тот самый винчестер: Дженсен Эклс в свежем интервью дал ясно понять — он готов вернуться к роли Дина. И хотя конкретных планов пока нет, идея нового сезона не просто витает в воздухе — она буквально стоит в прихожей, надевая ботинки.

«Нам с Джаредом (Падалеки) и Крипке всё ещё пишут: "Где сезон 16?" — рассказал Эклс в интервью Collider. — Мы продолжаем обсуждать сериал, участвуем в фан-конвентах, общаемся с поклонниками. Это всё никуда не делось. Когда такая возможность появится — погнали. Ощущение, что оно где-то рядом, не покидает».

«Надел ботинки и сел за руль “Шевроле”»: продолжению «Сверхъестественного» — быть, и Эклс уже на низком старте

Так что возвращение «Сверхов» — вопрос времени и расписания. Эклс сейчас плотно занят проектами Amazon, включая боевик «Обратный отсчет» и финальный сезон «Пацанов», где произойдёт долгожданная мини-реюнион: в одном кадре вновь сойдутся Эклс, Падалеки и Миша Коллинз. Так что химия Винчестеров по-прежнему работает.

«Сейчас Amazon контролирует мой график. Но я бы с удовольствием снова надел эти ботинки и сел за руль того самого “Шевроле”. Просто для этого всё должно совпасть — и сценарий, и команда, и время», — добавил Дженсен с улыбкой.

Судя по тону актёра, «Сверхъестественное» по-прежнему занимает особое место в его жизни, и для него сериал — это состояние души. Поэтому шестнадцатый сезон, по его словам, «не на горизонте, но вполне в пределах досягаемости».

«Надел ботинки и сел за руль “Шевроле”»: продолжению «Сверхъестественного» — быть, и Эклс уже на низком старте

А значит — когда-нибудь мы точно снова услышим рычание Импалы, лязг дробовика и фразу: «We’ve got work to do»

Ранее мы также писали: Абсолютно сильные и не менее нахальные: архангелы из «Сверхъестественного» — от худшего к лучшему

Фото: Кадр из сериала «Сверхъестественное»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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