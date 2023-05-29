Над женой Маслякова запрещено шутить: увидев ее, поймете почему

За неосторожную реплику может быть наказан каждый.

Бессменный ведущий КВН Александр Масляков женат на Светлане Семеновой уже полвека. О ней мало что известно, ведь всю жизнь она пребывает в тени мужа. Это досадное упущение, ведь Светлана Анатольевна внесла немалый вклад в развитие передачи КВН.

Масляков познакомился с будущей супругой на съемках программы. Семенова в то время работала ассистентом режиссера КВН. Она подавала гениальные идеи, которые вывели передачу на новый уровень, однако Светлана Анатольевна никогда не афишировала свои заслуги.

Она покорила Александра Васильевича с первого обаянием и энергичностью. Вскоре между молодыми людьми зародилась взаимная симпатия, что привело к крепкому многолетнему браку.

В КВН есть свои правила, связанные с супругой Маслякова. Дело в том, что юмористам запрещено отпускать шутки в адрес Светланы Анатольевны. Однажды первый капитан «Утомленных солнцем» Руслан Хачмамук выдал, что все решает настроение жены Александра Васильевича. Юмориста заменили Михаилом Галустяном, а вскоре о бывшем участнике команды и вовсе позабыли. Вот чем обернулась для Руслана смелая шутка в адрес Светланы Анатольевны.

Масляков всегда на страже ее репутации. Он безмерно благодарен жене за ее верность, терпение и помощь, поэтому ее личность неприкасаема. Светлана Анатольевна — настоящая боевая подруга Маслякова, а ее колоритная внешность выдает ее крутой нрав.