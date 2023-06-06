Над выходкой Никулина в СССР смеялись все: вы тоже будете хохотать, узнав причину

Некоторые творческие люди совершенно не приспособлены к обычной жизни, и многие повседневные действия даются им с огромным трудом. Не повезло и талантливому Юрию Никулину, поскольку долгие годы он не умел водить машину.

Управляться с транспортным средством актеру помогал шофер с «Мосфильма». Однако занятия давались звезде советского кинематографа с огромным трудом. Артист плохо маневрировал, и на первой учебной поездке произошел забавный казус. Добродушный циркач наехал на лопату дворника и поломал ее. Разъяренный мужчина накричал на Никулина и потребовал с него 3 рубля.

Спустя несколько месяцев актер все же получил водительские права, но и здесь удача ему не улыбнулась. Во время первой самостоятельной поездки Юрия Владимировича оштрафовал милиционер. А когда рассказы о вождении кинозвезды стали достоянием общественности, то люди просто не могли сдержать смеха.