Над выходкой дочери Ягудина народ хохочет несколько дней: вы тоже не сдержитесь

Алексей Ягудин — счастливый муж и отец. Фигурист любит проводить свободное время со своими дочками, 13-летней Лизой и 7-летней Мишель, и скучать им явно не приходится.

В социальных сетях олимпийского чемпиона появилось видео, где он показал, что чувством юмора звездные наследницы точно не обделены. Девочки решили сделать пародию на «танец живота» мужчины из Интернета, но превзошли оригинал.

Лиза обзавелась крупным животом, подложив что-то под свою футболку, и принялась отплясывать в кадре, но тут появилась ее младшая сестра. Мишель в дополнительном инвентаре не нуждалась — она слегка приподняла кофту и начала танцевать, показывая свое превосходство над слишком худой для такой роли Лизой.