Над выходкой Баскова народ хохочет уже несколько дней: несовершеннолетним не смотреть

Николай Басков вполне мог получить обвинения в домогательствах. Артист выступал на дне рождения одного известного блогера, как вдруг совершил такое, чего от него точно не ожидали.

Звездный блондин подошел к певице и звезде соцсетей Виолетте Чиковани и на глазах у всех поцеловал ее пышные формы. Знаменитость смутилась, но осталась довольна. Брюнетка даже записала песню о нежных губах Баскова и обнародовала в своем микроблоге видео инцидента, посчитав его забавным.

Певец оценил творчество Чиковани. Он также на своей странице опубликовал ролик, который несовершеннолетним лучше не смотреть, и этим немало повеселил поклонников. Вот уже несколько дней народ хохочет над эпатажной выходкой музыканта.