Над внешностью толстушки из КВН все потешались, а теперь она мечта мужчин (фото)

Стальной характер и воля — это не только про мужчин.

У россиян много достоинств, но и очевидные недостатки тоже совершенно точно есть в наличии. Одни из них — постоянная критика в адрес других. Наталья Бочарникова сполна познала все грани этой критики, которая порой граничила с травлей.

Звезда КВН из команды «СОК» всю жизнь имела, скажем так, весьма пышные формы. Лишний вес был огромной проблемой для девушки. И эту проблему она не могла решить много лет. Но все изменилось в один миг, когда Бочкарева приняла решение: так больше продолжаться не может.

Благодаря воле, режиму и дисциплине артистка пришла к заветной цели и не просто похудела, а сбросила 50 килограммов! Сейчас звезду из шоу Маслякова не узнать. Она стала похожей на настоящую Дюймовочку и очень довольна собой.

А уж как довольны поклонники! Правда, случаются и казусы. Например, Наталью не узнают ни фанаты, ни даже знакомые. Но это скорее приятный побочный эффект от поразительных изменений, которые с ней произошли.