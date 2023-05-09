Над внешностью Ефремова потешались все в СССР: так в чем был секрет его любовных побед

Олег Ефремов стал одним из самых прославленных актеров в СССР. Он покорил сердца миллионов поклонников яркими ролями, однако далеко не все считали его эталонным красавцем. Поэтому для многих коллег и соотечественников оставалось загадкой, почему артист был так популярен у противоположного пола.

В симпатиях к Ефремову в свое время признались многие советские актрисы. При этом лишь Нина Дорошина смогла объяснить, чем именно ее покорил звезда «Трех тополей на Плющихе». Как оказалось, все дело в восхищении, которое окружающие испытывали к талантливому актеру и режиссеру. При каждой встрече он заряжал всех присутствующих своей энергетикой и покорял своими мечтами.

«Мы слушали, раскрыв рты, и понимали, что он великий! Я вся трепетала... А где восхищение, там и любовь», — вспоминала артистка в беседе с порталом «7 дней».

И обаяние знаменитости было настолько велико, что окружающие даже не замечали, как небрежно он мог быть одет или другие его недостатки. Они всегда были увлечены его личностью и не скрывали своих чувств.