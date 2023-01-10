Над трюком ломали голову 57 лет: кто чесал ногу Балбесу в «Кавказской пленнице»

Комедия «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» появилась в советских кинотеатрах в 1966 году и сразу же стала народным хитом. По мнению зрителей, одной из причин такой популярности явилось множество комичных деталей и эпизодов, которыми Леонид Гайдай наполнил фильм.

Так, поклонники картины до сих пор остаются в недоумении от части фильма, где герои Юрия Никулина и Георгия Вицина подсчитывают убытки. Дело в том, что Балбес в этой сцене весьма комично чешет ногу, чем вводит в ступор своего подельника.

Часть фанатов уверена, что яркую сцену снимали с помощью хитрого монтажа. Другие же считают, что на съемках помогал карлик, который сидел под кушеткой Никулина и в нужный момент чесал ему ногу. Однако на самом деле съемки проходили намного проще.

По словам Нины Гребешковой, супруги Гайдая, именно ее муж был третьим действующим лицом в эпизоде. Он прятался за спиной Никулина и из-за своих длинных рук мог спокойно дотянуться до ступни артиста.