Над свадьбой Ермолаевой из «Дома-2» потешаются уже который день: вот в чем дело

Несколько дней назад Нелли Ермолаева сыграла свадьбу со своим женихом Алексеем Смагажевским. Пара решила не экономить на важном событии и потратила сотни тысяч рублей на организацию торжества.

Так, влюбленные поженились в ЗАГСе Барвихи в Подмосковье, а в организации было задействовано 250 человек. Ведущим же стал Филипп Киркоров, который провел церемонию удаленно — из Греции.

Жених и невеста поражали гостей, которых было ровно 100, не только убранством зала, но и своими образами. Они сменили три наряда, а каждое платье Нелли стоило около миллиона рублей.

Пользователи Сети при этом совсем не оценили торжество звезды «Дома-2». Обсуждая праздник, они отметили, как неестественно выглядит такая дорогая свадьба. По их мнению, Ермолаева старается пустить пыль в глаза фанатам, поэтому такой союз точно не продержится долго.