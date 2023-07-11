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Над свадьбой Ермолаевой из «Дома-2» потешаются уже который день: вот в чем дело

11 июля 2023 13:15
Над свадьбой Ермолаевой из «Дома-2» потешаются уже который день: вот в чем дело

Поклонники не верят в искренность чувств звезды экрана.

Несколько дней назад Нелли Ермолаева сыграла свадьбу со своим женихом Алексеем Смагажевским. Пара решила не экономить на важном событии и потратила сотни тысяч рублей на организацию торжества.

Так, влюбленные поженились в ЗАГСе Барвихи в Подмосковье, а в организации было задействовано 250 человек. Ведущим же стал Филипп Киркоров, который провел церемонию удаленно — из Греции.

Жених и невеста поражали гостей, которых было ровно 100, не только убранством зала, но и своими образами. Они сменили три наряда, а каждое платье Нелли стоило около миллиона рублей.

Пользователи Сети при этом совсем не оценили торжество звезды «Дома-2». Обсуждая праздник, они отметили, как неестественно выглядит такая дорогая свадьба. По их мнению, Ермолаева старается пустить пыль в глаза фанатам, поэтому такой союз точно не продержится долго.

«Показуха», «Зачем весь этот вздор? Все равно разводиться через пару лет...», «Понты и пустота», «Сразу видно, что хватит на пару лет», — уверены пользователи Сети.

Над свадьбой Ермолаевой из «Дома-2» потешаются уже который день: вот в чем дело
Фото: соцсети, кадры из шоу "Дом-2" (2004-2021)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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