Над страданиями Натальи Крачковской потешался каждый: правду узнали единицы

В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» у Натальи Крачковской роль эпизодическая, но яркая. Актриса покорила зрителей в образе жены Бунши — статной, пышногрудой красавицы. При этом многие даже не догадываются, что пришлось пережить артистке на съемочной площадке проекта.

Пожалуй, самая яркая сцена с участием Крачковской та, в которой она говорит ушедшую в народ фразу «И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат». На первый взгляд кажется, что в съемках этого эпизода не может быть ничего сложного. На самом же деле звезда экрана еле справилась с поставленной задачей.

Все дело в том, что на ее голове было сразу два парика. Каждый из них со страшной силой впивался в кожу артистки, из-за чего ее лицо начинало отекать. Несмотря на ужасное самочувствие, знаменитость, которая, по ее собственному признанию, рыдала от боли, взяла себя в руки и сделала то, чего от нее ждал Леонид Гайдай.

В результате над страданиями Крачковской потешался каждый: зрители умирали со смеху, глядя на происходящее на экране. И лишь единицы знали, что пришлось испытать Наталье Леонидовне.