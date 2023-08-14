Над советским «Островом сокровищ» хохотал весь мир: даже Пугачева не спасла

Приключенческий роман «Остров сокровищ» считается классикой подростковой литературы. Мальчишки по всему миру зачитывались произведениями Роберта Стивенсона, мечтая походить на отважного Джима Хокинса.

Неудивительно, что остросюжетная история стала основой для множества экранизаций. Но далеко не все из них можно назвать удачными. Например, в 1937 году отличились советские киношники, решив впервые перенести «Остров сокровищ» на экраны.

С оригинальной историей создатели фильма немало поработали. Так, доктора Ливси они превратили в Лайвеси, сделав его ярым революционером. Сюжет приключений построили по принципам классовой борьбы: якобы за сокровищами охотились повстанцы из Ирландии.

Больше всего досталось юному Джиму Хокинсу, который вообще оказался в фильме девушкой Дженни, влюбленной в доктора. Ее роль исполнила талантливая артистка Клавдия Пугачева, которая много играла на сцене театра. Но даже ее мастерство не спасло картину от провала — над советской версией потешались зрители по всему миру.