Над советским индейцем Белое Перо смеялись зря: вот чего он добился

Юрий Думчев прославился благодаря роли индейца Белое Перо в картине «Человек с бульвара Капуцинов». Карикатурный вид советского индейца у многих вызывал смех, и совершенно зря. Актер добился больших успехов, хоть и на другом поприще.

В кино Думчев попал почти случайно. Его имя оказалось в картотеке после съемок в документальной картине «Быстрее собственной тени». Когда Бондарчуку срочно потребовался актер для «Бориса Годунова», тот заметил колоритного молодого человека и пригласил на пробы.

После этого Думчев стал получать десятки ролей, в том числе и роль Белого Пера в «Человеке с бульвара Капуцинов». Появлялся он и в более современных проектах — сериалах «Марш Турецкого» и «Бригада».

Но главные достижения Юрия лежали в области спорта. Он с детства занимался метанием диска и толканием ядра, несколько раз становился чемпионом СССР и даже установил один мировой рекорд.

К сожалению, актера и спортсмена не стало в 2016 году. Юрий Думчев скончался от сердечного приступа.