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Над самым суровым младенцем смеялись все: ахнете, увидев малышку спустя три года

27 июня 2023 11:45
Над самым суровым младенцем смеялись все: ахнете, увидев малышку спустя три года

Кроха сильно изменилась.

Изабелла Перейра де Хесус едва успела появиться на свет, как уже стала звездой. Снимки новорожденной малышки быстро стали вирусными в Сети — и все из-за ее нахмуренного выражения лица. Девочку тут же окрестили самым суровым младенцем на свете. Над ее фотографиями смеялся весь мир.

С тех пор прошло уже три года, и юная бразильянка заметно подросла. Мама крохи щедро делится кадрами с ней, но теперь их уже не обсуждают так горячо. Изабелла больше не смотрит на окружающих будто злодей из фильма ужасов. Она растет милым ребенком — носит розовые платьица, играет в куклы и выглядит как настоящая милашка. Теперь ее снимки вызывают не смех, а умиление.

Меж тем мама Изабеллы не скрывает: характер у ее наследницы не самый покладистый. Любопытно, что у девочки уже есть своя армия поклонников — они охотно следят за ее жизнью в социальных сетях.

Над самым суровым младенцем смеялись все: ахнете, увидев малышку спустя три года
Фото: Unsplash, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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