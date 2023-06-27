Над самым суровым младенцем смеялись все: ахнете, увидев малышку спустя три года

Изабелла Перейра де Хесус едва успела появиться на свет, как уже стала звездой. Снимки новорожденной малышки быстро стали вирусными в Сети — и все из-за ее нахмуренного выражения лица. Девочку тут же окрестили самым суровым младенцем на свете. Над ее фотографиями смеялся весь мир.

С тех пор прошло уже три года, и юная бразильянка заметно подросла. Мама крохи щедро делится кадрами с ней, но теперь их уже не обсуждают так горячо. Изабелла больше не смотрит на окружающих будто злодей из фильма ужасов. Она растет милым ребенком — носит розовые платьица, играет в куклы и выглядит как настоящая милашка. Теперь ее снимки вызывают не смех, а умиление.

Меж тем мама Изабеллы не скрывает: характер у ее наследницы не самый покладистый. Любопытно, что у девочки уже есть своя армия поклонников — они охотно следят за ее жизнью в социальных сетях.