Над оставшимся без работы Белым нависла угроза: дальше только беспросветная тьма

В прошлом году бывший сотрудник МХТ имени Чехова Анатолий Белый вместе с семьей уехал из России. Но за границей карьера актера не задалась. Коллеги сообщают, что успехом на Западе артист не пользуется.

Переехав в Израиль, Анатолий взял фамилию Вайсман и рассчитывал реализовать свои таланты на исторической родине. Но незнание языка и чужого менталитета усложнило жизнь звезде российского кино за рубежом. По словам Андрея Соколова, на этом злоключения Анатолия Белого только начинаются. Бывший коллега предупредил актера о законе бумеранга, согласно которому весь высказанный им негатив обязательно возвращается с увеличенной силой.

Похоже, в словах Соколова есть доля правды. С работой у Анатолия уже возникли проблемы. Билеты на постановки с его участием в Европе не пользуются спросом, поэтому спектакли отменяют один за другим.