Над Ольгой Бузовой потешается каждый: проверьте, не пошли ли вы по ее пути

После расставания со знаменитым футболистом в жизни Ольги Бузовой начались кардинальные изменения. В том числе девушка не оставила без внимания и свой гардероб. Многие поклонники заметили, что образы певицы стали эффектнее. Однако знаменитость нельзя назвать иконой стиля, поскольку она все еще совершает грубые ошибки, о которых полезно знать каждой женщине.

Телеведущая стремится следовать всем модным трендам, и это желание убивает в ней всю индивидуальность. К тому же сейчас ценится естественность, а излишне яркие вещи с заметными принтами никак с этим не сочетаются.

Кроме этого, Ольга Бузова всегда старается продемонстрировать свою фигуру и выбирает для этого откровенно короткие платья или топы с глубоким декольте. Такая нарочитая сексуальность сразу бросается в глаза и выглядит пошло.

И еще одной ошибкой певицы стала ее любовь к трендам из прошлого. Она никак не может выкинуть из своего гардероба пестрые лосины и рваные джинсы, как пишет портал wday .