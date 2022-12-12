Над Олесей Малибу смеялась вся страна: вы не узнаете ее спустя 11 лет (фото)

Олеся Малибу прославилась на всю страну своей экстравагантной внешностью. Знаменитость приняла участие во множестве ток-шоу, где красовалась результатами регулярных походов к пластическим хирургам. Из-за своего внешнего вида она неоднократно сталкивалась с негативом со стороны публики и поэтому, как оказалось, решила вновь обратиться к специалистам.

В этот раз Малибу отказалась от преобразований, к которым стремилась все эти годы. Она вернулась к своему естественному виду: ее лицо и фигура отличаются правильными чертами и больше не вызывают недоумение у пользователей Сети.

О своей жизни Олеся рассказывает в социальных сетях. Она не стесняется делиться своими откровенными снимками, однако теперь они собирают больше комплиментов, чем критики.