Над огромной дочкой Шукшиной потешался каждый: вот как ее талия выглядит в купальнике

Когда Анна Шукшина увлеклась фитнесом и бодибилдингом, над ней не смеялся только ленивый. Даже мать и бабушка относились к увлечению девушки скептически: по их мнению, она слишком накачалась и потеряла женственность.

Но наследница звездной династии не превратилась в женщину-Халка. Она доказала это одним снимком из отпуска. В прошлом году Анна впервые приняла участие в Кубке Московской области по пауэрлифтингу и даже заняла там третье место.

На жизнь она зарабатывает, работая в одном из подмосковных клубов фитнес-тренером. Так как это приносит всего около 30 тысяч рублей в месяц, спортсменка также дает и частные уроки.

Фотография, появившаяся в соцсетях Шукшиной, поразила публику. Ее мышцы смотрятся вовсе не такими огромными, как можно было бы ожидать, а талия очень тонкая. Кажется, увлечение спортом только пошло Анне на пользу, вопреки сомнениям мамы.