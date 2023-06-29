Над «Новыми русскими бабками» хохотала вся страна, теперь их нигде не видно: что с ними

В течение многих лет дуэт «Новые русские бабки» веселил всю страну. Зрители не могли оторваться от остроумных номеров двух мужчин, переодетых в бабушек, которых регулярно показывали по телевизору. Но со временем любимые герои стали все реже и реже появляться на малых экранах.

Дело в том, что в 2009 году Сергей Чванов и Игорь Касилов, которые перевоплощались в бабок, прекратили сотрудничество с Евгением Петросяном и его шоу «Кривое зеркало». Артисты так и не рассказали, был ли между ними какой-либо конфликт, а официальной причиной ухода стали съемки в фильме «Две дамы из Амстердама».

С того времени «Новые русские бабки» появляются на телевидении не так часто. Зрители могли видеть их в нескольких выпусках «Ералаша», а вместе с Николаем Басковым они становились участниками шоу «Субботний вечер». Дают бабки и частные концерты, радуя поклонников во всех городах страны.