Над ними смеялся каждый: этих звезд СССР вынудили отказаться от настоящего имени

Имя актера — его визитная карточка. Но не всех детей родители нарекают с мыслями о том, что однажды их чадо станет знаменитым. Поэтому многие артисты выбирают себе творческие псевдонимы, чтобы не смешить публику своими настоящими неблагозвучными именами. Впрочем, некоторые сменили их по чистой случайности.

Актрису Нонну Мордюкову на самом деле звали Ноябриной. Девочка появилась на свет в ноябре, а в те времена было модно называть детей в честь месяца их рождения.

Пуговкин не настоящая фамилия известного актера. На самом деле при рождении он был записан как «Михаил Пугонькин», но позднее в паспорте допустили опечатку.

Советский актер Эммануил Геллер на самом деле никакой не Геллер, а Хавкин. А Рина Зеленая — Екатерина Зеленая. Ей пришлось укоротить свое имя, когда она жила в Одессе и играла в местном театре. На афише не помещалось целиком слово «Екатерина».

Супруга Владимира Меньшова и звезда его картины «Москва слезам не верит» Вера Алентова на самом деле Вера Быкова. Псевдоним, который она выбрала, — это фамилия ее матери.