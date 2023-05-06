Над ними рыдал весь СССР: 3 фильма для тех, кому хочется поплакать

Эти картины растрогают даже самого бесчувственного человека.

Иногда людям просто необходимо остановиться и выплеснуть все свои эмоции. Действенным способом служит просмотр драм, которые вызывают сильные переживания. В этом материале представлены три фильма, способные тронуть любого зрителя.

Сюжет картины «Старший сын» начинается с глупого и несмешного обмана. Главный герой решает приютить молодого человека, который представляется его ребенком. Однако ложь вскрывается, а горькие слезы несчастного отца задевают до глубины души.

Еще одной сердцещипательной историей стал фильм «Белый Бим Черное ухо». Преданный пес в поисках своего хозяина встречает много людей, в том числе и не самых доброжелательных. Верному хвостатому другу человека сразу хочется симпатизировать и сопереживать.

Последней картиной стала экранизация рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека». В ней зритель следит за трудными испытаниями главного героя, который прошел путь от пленного в концлагере до свободного человека. Такой жизненный путь растрогает многих людей.