Над ним смеялась вся страна: куда пропал Саша из сериала «Зайцев+1»

Более десяти лет назад сериал «Зайцев +1» о раздвоении личности простого студента пользовался большой популярностью среди телезрителей. Однако со временем о проекте, в котором снимался сам Жерар Депардье, все забыли. Пропал с экранов и исполнитель главной роли, молодой актер Филипп Котов.

Пошлая комедия стала одной из первых киноработ знаменитости. После премьеры картины Котов снимался не так много. Из его фильмографии можно выделить сериалы «Консультант. Лихие времена», «Женская версия. Ловцы душ» и 22-й сезон детектива «Тайны следствия». Новой звездной кинороли в карьере артиста так и не случилось.

Однако 34-летний Филипп Котов не отчаивается. Длинноволосый красавец пользуется большим успехом на московской сцене. С 2008 года звезда играет в Театре на Таганке. Котова можно увидеть в таких громких постановках, как «Вий», «Старший сын» и «Утиная охота».