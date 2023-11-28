Над ним рыдал весь СССР: этот фильм несправедливо не получил премию «Оскар»

Советские фильмы нередко номинировались на соискание премии «Оскар». И если некоторые из них вполне заслуженно получали свои награды, то другие ленты киноакадемики обходили стороной.

Так, в 1979 году картина Станислава Ростоцкого «Белый Бим Черное ухо» оказалась в числе претендентов на получение премии. Фильм боролся за статуэтку с «Новыми чудовищами» итальянцев Марио Моничелли, Дино Ризи и Этторе Скола, «Стеклянной клеткой» Ганса В. Гейссендерфера, «Приготовьте ваши носовые платки» Бертрана Блие, а также с «Венграми» Золтана Фабри. Советская драма, несмотря на любовь публики не только СССР, но и всего мира, не завоевала свою статуэтку — с триумфом на родину вернулся француз Блие.

Как позднее признавался Ростоцкий, «Оскар» он не получил лишь по политическим причинам. В то время отношения между странами становились все напряженнее, поэтому киноакадемики решили не вручать советскому постановщику награду. И это решение не имеет никакого отношения к художественным качествам картины, которая уже после премьеры была признана классикой советского кино.