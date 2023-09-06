Над ним плачут даже мужчины: этот фильм Михалкова особенно потряс иностранцев

За годы карьеры Никита Михалков снял множество картин, которые были тепло приняты публикой. Его хвалили как в России, так и за рубежом, однако лишь один из фильмов снискал любовь иностранных зрителей.

Как оказалось, больше всего поклонникам из других стран нравится историческая драма Михалкова «Сибирский цирюльник», в которой снялись Олег Меньшиков, Джулия Ормонд и другие артисты. Трогательная история взаимоотношений молодого юнкера и авантюристки из США покорила сердца публики со всего мира.

Как отмечают фанаты, Михалкову удалось предельно точно показать жизнь страны в тот период. А любовная линия не может оставить равнодушными даже самых требовательных зрителей.