Над ней издевались все в США: маленькая королева красоты выросла, но лучше не стала

Малышка Бу-Бу стала жертвой конкурсов красоты. Очаровательная девочка по имени Алана засветилась в популярном американском шоу, но наряду со славой обрела большие проблемы.

Маленькая блондинка покорила всех в программе «Малыши и короны». Телевизионщики хотели и дальше хайповать на эпатажном образе яркой героини и предложили ее матери Джун Томпсон выпускать реалити о ее жизни.

Та согласилась, чем подписала своей наследнице приговор. Все в США издевались над Бу-Бу, поскольку она начала стремительно поправляться. На камеру Томпсон, которая и сама никогда не отличалась идеальными формами, кормила дочь вредной калорийной едой, и это не проходило бесследно.

Время шло, и скандальная программа неожиданно пропала из эфира. Однако весной этого года проект вернулся к зрителям. Королева красоты выросла, но лучше не стала. Алана и сегодня страдает от избыточного веса. Девушка пытается избавиться от ненавистных килограммов, о чем активно рассказывает в социальных сетях. Правда, количество хейтеров у блогера стало еще больше, чем прежде.