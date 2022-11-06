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Над ней издевались в школе из-за внешности, а сейчас она покоряет красотой: в этой малышке сложно узнать известную модель

6 ноября 2022 09:45
Над ней издевались в школе из-за внешности, а сейчас она покоряет красотой: в этой малышке сложно узнать известную модель

Эту красотку считали гадким утенком.

Дети жестоки и часто обижают сверстников из-за особенностей внешности или склада характера. Доставалась в школе даже первым красавицам планеты.

Модель Ирина Шейк (Шайхлисламова) появилась на свет в Челябинской области. С детства Ирина отличалась высоким ростом и яркими чертами лица. Одноклассники называли ее обезьяной и высмеивали за бедную одежду.

Гадости про Шейк говорили и учителя.

Но жизнь девушки изменилась в 2004 году, когда она выиграла конкурс красоты в Челябинске, а уже через год уехала работать моделью в США. Сегодня 36-летняя Ирина Шейк известна во всем мире – и где сейчас ее обидчики?

Над ней издевались в школе из-за внешности, а сейчас она покоряет красотой: в этой малышке сложно узнать известную модель
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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