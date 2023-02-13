Над ней издевались из-за огромных мочек ушей: вот как выглядит шокировавшая народ девушка

Бьянка Ферро стала известна благодаря своей удивительной особенности. У девушки огромные мочки ушей, которые из года в год становятся только больше.

Такого результата блогер добилась с помощью специальных тоннелей, и теперь они стали неотъемлемой частью ее образа. В социальных сетях она уже давно прославилась в качестве настоящего фрика. Из-за этого на нее то и дело обрушиваются тонны негативных комментариев, а хейтеры не оставляют без внимания ни одной фотографии Бьянки.

Однако девушка уже привыкла к такому отношению со стороны окружающих. Еще в школьные годы ей приходилось мириться с издевательствами и насмешками одноклассников. Уже к 13 годам она поняла, что невозможно понравиться всем, и решила изменить свою внешность. Девочка вставила в мочки ушей специальные украшения, которые с годами заменялись на более крупные и сильнее растягивали кожу. Помимо этого, на ее теле и лице появились красочные татуировки. Так она и стала ярким, но чудаковатым блогером.