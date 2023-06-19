Над несуразицей в «Вокзале для двоих» посмеется даже школьник: в СССР ее не заметили

Кинофильм Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих» с Людмилой Гурченко и Олегом Басилашвили в главных ролях вышел на экраны в самом начале 80-х годов прошлого века. История столичного композитора и провинциальной буфетчицы из кафе у вокзала покорила сердца миллионов зрителей. Вот только вместо задуманной комедии на самом деле получилась довольно грустная история. Но любить фильм от этого меньше никто не стал.

При этом в ленте есть немало ляпов. Одни из них бросаются в глаза сразу, а другие можно заметить лишь внимательно присмотревшись. Кроме того, для понимания некоторых из них нужно хорошо знать историю, культуру и бытовые привычки того времени. Так, например, в самом начале кинофильма зритель наблюдает сцену с бегущими по вокзалу людьми. Они торопятся в местный придорожный буфет, поскольку за время стоянки хотят успеть купить комплексный обед и съесть его.

Но в реальности эта ситуация никогда бы не произошла, сейчас это знает каждый школьник. Любой советский человек набирал с собой в дорогу множество разнообразной снеди. Вареные яйца, колбаса, курица, хлеб, овощи — чего там только не было! И, конечно же, разнообразные напитки. Так что, о каком комплексном обеде, тем более в захудалом привокзальном кафе может идти речь? Советские люди так не поступили бы.

Еще один серьезный вопрос возникает к поездам. Что мы видим в картине? Большой железнодорожный узел. Следовательно, могут ходить электрички, а также много поездов дальнего и ближнего следования. Однако поездов всего... 2! А между ними привокзальная жизнь будто бы умирает. Такого, конечно же, никак не могло быть в действительности.