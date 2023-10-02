Над настоящей фамилией Марины Александровой невозможно не смеяться: попробуйте удержаться

Марина Александрова — одна из самых популярных российских актрис. Она появилась во многих ярких проектах:"Домашний арест«, «Мосгаз», «Екатерина». В сериале «Виола Тараканова» Марина сыграла девушку с необычной фамилией. С этой героиней у артистки есть кое-что общее.

Дело в том, что на старте карьеры Марина решила взять фамилию бабушки в качестве псевдонима. Ведь при рождении ей повезло не так сильно: от родителей актриса получила не такое благозвучное имя. Для главных ролей и красивых афиш оно бы точно не годилось. В детстве все знали будущую звезду как Марину Пупенину.

На сегодняшний день артистка успела дважды побывать замужем и легко могла бы официально стать Стебуновой или Болтенко, но необходимости в этом уже нет. Вся страна успела узнать и полюбить актрису как Марину Александрову. Поэтому ни один из супругов так и не смог одарить знаменитость своей фамилией.