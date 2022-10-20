Над «Мисс Великобритания» издевались все: ахнете, увидев ее до преображения

Новой «Мисс Великобритания» стала 26-летняя студентка Джессика Гаген. Впервые за 26 лет победу в этом конкурсе одержала обладательница рыжих волос. Впрочем, еще не так давно она и подумать не могла о том, что получит корону.

Все потому, что в школе Гаген была настоящим изгоем. Ее дразнили не только из-за цвета локонов, но из-за брекетов. Джессика постоянно слышала оскорбления в свой адрес, но это далеко не все неприятности, с которыми ей приходилось сталкиваться. Чтобы избежать травли со стороны сверстников, будущая первая красавица страны была вынуждена обедать не в школьной столовой вместе со всеми, а в туалете.

Несмотря на это, Джессика сумела преобразиться и начала развивать модельную карьеру. Вскоре она попала на мировые подиумы, а теперь и вовсе будет представлять Англию в конкурсе «Мисс Мира». В своих социальных сетях Гаген обратилась к тем, кто, как и она когда-то, подвергается травле. Знаменитость убеждает всех в том, что рано или поздно жертвам буллинга удастся его преодолеть. «Плохая глава не должна длиться до конца книги», — подметила модель.