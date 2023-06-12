Над Мамаевой из «Физрука» потешалась вся страна: теперь ей завидуют

Иногда от актеров требуют не только талантливой игры или искренних эмоций в кадре, но и кардинальных изменений ради роли. Артисты худеют и набирают вес в экстремально короткие сроки, лишь бы соответствовать требованиям продюсеров.

Так сделала и Полина Гренц, узнав, что ее приняли в сериал «Физрук». Красавица поправилась на 16 килограммов и правдоподобно сыграла Сашу Мамаеву, страдающую от проблем с лишним весом. Однако поклонники проекта не оценили труд актрисы и просто потешались над ней.

Тогда она твердо решила вернуться в прежнюю форму, к тому же по задумке создателей сериала ее героиня должна была похудеть.

Гренц работала с диетологом, занималась фитнесом и следила за питанием. В итоге она получила фигуру мечты, которую, не стесняясь, теперь демонстрирует в своих соцсетях. Сегодня красавице можно только позавидовать, ведь от пышных форм не осталось и следа.