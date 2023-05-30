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Над мальчиком-зайцем потешался каждый: вот как он изменился спустя годы (фото)

30 мая 2023 14:45
Над мальчиком-зайцем потешался каждый: вот как он изменился спустя годы (фото)

Дискомфорт доставляли не только постоянные издевательства.

Не секрет, что порой дети ведут себя ужасно по отношению друг к другу. Больше всего страдают малыши с яркими особенностями внешности. И Хилл Эван из Новой Зеландии прочувствовал все ужасы буллинга на себе.

У мальчика с самого юного возраста были огромные зубы. А в школьные годы это стало настоящей проблемой, поскольку сверстники издевалась над ним, называя зайцем. Однако дискомфорт доставляли не только одноклассники. Большие передние резцы и неправильный прикус мешали бедняге нормально питаться.

Родители Эвана обратились за помощью к стоматологам, которые все же смогли разработать план лечения. Оно оказалось дорогостоящим, но благодаря неравнодушным людям по всему миру удалось собрать необходимую сумму. Мальчику поставили брекеты, а один из зубов пришлось обрезать. В итоге спустя годы новозеландец стал обладателем ровной улыбки, а в его взгляде всегда заметна радость.

Над мальчиком-зайцем потешался каждый: вот как он изменился спустя годы (фото)
Фото: Соцсети, кадры YouTube «Day2Day Stories»
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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