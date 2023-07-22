Над ляпом из «Итальянцев в России» хохотал весь мир: как такое пропустили

Съемки фильма — сложный и трудоемкий процесс. Неудивительно, что практически в каждой картине проскакивают мелкие ляпы и ошибки съемочной группы. Даже строгие советские чиновники не могли отследить все несостыковки в картинах.

В фильме «Невероятные приключения итальянцев в России» внимательные зрители отыскали сразу две помарки. Первая достаточно распространена. Во время погони автомобили героев были сильно помяты. Но когда они прибывают на автозаправочную станцию, то машины уже выглядят нормально.

Гораздо больше зрителей насмешило то, как странным образом менялась одежда Андрея Миронова. В процессе съемок футболка героя растянулась и насквозь промокла. Но уже через пару секунд он предстает в кадре идеально чистым, сухим и свежим. Футболка сама собой просохла, разгладилась и словно бы стала еще белоснежнее.