Над лопоухим из КВН потешались, а теперь ему завидуют: урвал невероятную красотку

Валдес Романов привык смеяться над собой и своей необычной внешностью. За это поклонники КВН и полюбили юмориста. Но мало кто мог предположить, что тот, над кем все насмехаются, сможет покорить сердце эталонной красавицы.

И если раньше многие потешались над комиком, то теперь едва могут скрыть свою зависть. Валдес показал в социальных сетях свою любимую, и интернет-пользователи лишились дара речи.

Романов женился на эффектной блондинке по имени Ольга, которая к тому же младше избранника на семь лет. Яркая красотка с правильными чертами лица может покорить любого мужчину, поэтому нет ничего удивительного в том, что Валдес не устоял перед ее чарами.

Известно, что Ольга была фанаткой команды, за которую выступал ее будущий супруг. В составе фан-группы она ездила с участниками на гастроли, что немало поспособствовало развитию отношений пары.