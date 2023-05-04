Над Картье Бугатти из «Давай поженимся!» потешалась вся страна, а теперь ей завидуют

Кристина Вишнивецкая известна как Картье Бугатти из программы «Давай поженимся!». Как и полагается эффектной блондинке, она поразила зрителей своим недалеким умом.

Участница шоу призналась, что Картье — это псевдоним. При этом она заметила, что не знает, как он переводится. В результате над Бугатти потешалась вся страна — видео с ее участием стало вирусным.

На самом же деле Кристина лишь играла глупышку — такова была задумка продюсеров. В реальной жизни Вишнивецкая далеко не пустышка. Сегодня она гордится тем, что не растеряла свою популярность и смогла построить крепкую семью.

Знаменитость вышла замуж и в мае прошлого года родила сына Аристарха. Кристина старается уделять ему как можно больше времени, но и о развитии своего блога не забывает. Вишнивецкая не жалуется на недостаток подписчиков. Те, кто еще вчера открыто смеялся над блогером, сегодня с завистью наблюдают за ее счастливой личной жизнью и успехом в соцсетях.