Над каким советским фильмом иностранцы смеются до слез? Вы будете в восторге

Принято считать, что советский кинематограф специфичен тем, что смешон, близок к сердцу и понятен лишь выходцам из СССР. Люди из-за границы не хотят и не могут постичь загадочную русскую душу. Им не интересны «шутки для узкой аудитории» и не откликаются ситуации, с которыми сталкиваются герои советских фильмов.

Как оказалось, такое суждение не более чем примитивный миф, который с треском растоптали жители Италии и о котором рассказали на YouTube-канале FB.ru Channel. Оказалось, итальянцы обожают и до слез смеются над одним фильмом СССР. Это комедия «Джентльмены удачи».

Правда, для русских зрителей все же остается загадкой другой ход событий. Если бы действие вышеуказанной ленты разворачивалось где-то в Нью-Йорке под Рождество, а за кадром звучали бы типичные ситкомовские американские хлопки и смешки, то смогли бы русские зрители понять замысел западных режиссеров?