Над каким советским фильмом иностранцы плачут чаще всего? Вам сразу на ум и не придет

В СССР был один фильм, у которого до сих пор нет ни единого дурного отзыва. Все в Союзе, а затем и в России, затаив дыхание, смотрели и пересматривали его вновь и вновь.

Речь, разумеется, идет о культовой «Балладе о солдате». Трогательная, грустная и тяжелая история заставляет задуматься и настраивает зрителя на философский лад. Такие фильмы всегда снимали только в СССР. Запад никогда не мог похвастаться столь проникновенными и сложными в плане драмы историями.

Но вот оценить «Балладу о солдате» самым высоким образом иностранцы все же смогли. Портал «Рамблер/кино» опубликовал эмоциональный отзыв американца, посмотревшего советский фильм.

«Как, черт возьми, Россия не захватила мир с такими талантами? Я абсолютно опустошен этим фильмом. На войне не бывает хеппи-эндов», — высказался мужчина буквально со слезами на глазах.

И такой отзыв, конечно же, не единичен. Тысячи иностранцев плакали, когда смотрели «Балладу». Так что, возможно, разница культур России и Запада не так сильна, как принято считать.