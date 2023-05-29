Над «идеальным» мужем солистки «А’Студио» потешается каждый: вот в чем дело

Три года назад красавица-солистка «А’Студио» Кети Топурия вышла замуж за предпринимателя Лева Деньгова. Не все поклонники певицы в восторге от ее выбора, и вот почему.

Дело в том, что 38-летний Лев выглядит чересчур идеально. Пользователи Сети прозвали его силиконовым Кеном из-за странной внешности, зализанных волос и графически ровной бородки. Весь Интернет потешается над Деньговым, как и над самой Топурией, которая теперь похожа на карикатуру.

Вот как отреагировали подписчики звезды на ее снимок с благоверным: «А кто это с мужем Топурии?», «На фото явно другой человек, или как так вышло, что Кети вообще на себя не похожа», «Какой-то зализанный муж», «Так все идеально, что аж тошнит», «Нафотошопили себя знатно», «Она живая вообще?»

Но это еще не все. Лев снискал довольно сомнительную репутацию, ведь восемь лет назад бизнесмен бросил тяжелобольную дочь. Об этом рассказала ее мать и бывшая избранница Деньгова Ирина Рак. По ее словам, Льву была важна репутация успешного бизнесмена, а больная дочь сильно ее портила. Поэтому он ушел из семьи.

Сегодня Деньгов счастлив с Топурией и воспитывает с ней сына Адама.