Над Хюррем-султан посмеялся каждый турок: причина несказанно удивит
Создатели исторического сериала пошли на хитрость.
Поклонники сериала «Великолепный век» хорошо помнят, как быстро рабыня по имени Александра освоилась во дворце султана. Довольно скоро она поняла, что добиваться собственных целей ей нужно мягко, а не «с кулаками». Ее главной победой стала желанная свобода: она отчаянно хотела лишиться статуса рабыни. Хитрая Хюррем долго жаловалась Сулейману, что не может в своем положении заниматься благотворительностью. И султан клюнул на ее уловку, тем более что был очарован фавориткой.
Но в Сети считают, что создатели сериала несколько приукрасили историческое прошлое. Таких прецедентов, чтобы наложницы получали свободу, в Османской империи было немного. И рабыни никак не могли заслужить подобный щедрый подарок лично от самого Сулеймана. Султан лишь подписывал прошения об освобождении подданных за верную службу. Даже Махидевран, которая родила султану наследника, не получила в награду свободу. Поэтому над вымыслом сценаристов до их пор смеются турки.