Над Хюррем-султан посмеялся каждый турок: причина несказанно удивит

Поклонники сериала «Великолепный век» хорошо помнят, как быстро рабыня по имени Александра освоилась во дворце султана. Довольно скоро она поняла, что добиваться собственных целей ей нужно мягко, а не «с кулаками». Ее главной победой стала желанная свобода: она отчаянно хотела лишиться статуса рабыни. Хитрая Хюррем долго жаловалась Сулейману, что не может в своем положении заниматься благотворительностью. И султан клюнул на ее уловку, тем более что был очарован фавориткой.

Но в Сети считают, что создатели сериала несколько приукрасили историческое прошлое. Таких прецедентов, чтобы наложницы получали свободу, в Османской империи было немного. И рабыни никак не могли заслужить подобный щедрый подарок лично от самого Сулеймана. Султан лишь подписывал прошения об освобождении подданных за верную службу. Даже Махидевран, которая родила султану наследника, не получила в награду свободу. Поэтому над вымыслом сценаристов до их пор смеются турки.