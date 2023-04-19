Над этой советской привычкой смеялся каждый иностранец: сегодня они делают так же

Советские привычки спорно воспринимаются в современном обществе. Одни люди считают, что их пора искоренить, другие же уверены, что какие-то обычаи стоит оставить. Иностранцы не остаются в стороне и тоже выражают свое мнение.

Много лет назад гости из зарубежья высмеивали советскую привычку выращивать зелень на подоконнике. По их словам, это явный признак незавидного материального положения. О луке на подоконниках даже писали в зарубежных источниках, причем с явной иронией и осуждением.

Однако спустя десятилетия иностранцы переняли эту советскую привычку, увидев в ней сплошные плюсы.

Они пришли к выводу, что зелень, фрукты и овощи, выращенные в домашних условиях, намного полезнее и чище, ведь не обработаны химикатами.

Страсть к огородничеству у советских граждан переняли не только европейцы, но и американцы. Кто-то заводит собственные фермы, а тот, кто не может себе их позволить, создает мини-сады на своих подоконниках и балконах.