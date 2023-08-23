Над этой советской привычкой смеялись все: сейчас так делают богачи и модники

Ковер на стене долгое время был предметом насмешек современной молодежи и даже стал самостоятельным героем множества мемов. Отчасти дело в том, что никто толком не может объяснить, зачем их вообще перемещали с пола.

По одной из версий, на стену их вешали по старой русской традиции, которая вела свое начало чуть ли не со времен правления Петра I. Якобы такое украшение считалось символом достатка. Другие же настаивают на том, что мода пришла с Востока.

Самым реалистичным и понятным объяснением является такое, которое гласит, что ковры были дополнительной шумоизоляцией в хлипких хрущевках, а также обеспечивали тепло. Кроме того, в дефицитные времена не всегда была возможность купить обои, поэтому проблему решали с помощью более доступных ковров.

Однако теперь мода на эту деталь интерьера снова вернулась. Современные дизайнеры все чаще обыгрывают ковры на стенах. Также они появляются в фотосессиях модных журналов.