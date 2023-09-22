Над этой нелепицей в «Ночном дозоре» смеются все иностранцы: у нас никто не заметил

Фантастический боевик «Ночной дозор» привлек внимание не только отечественного, но и зарубежного зрителя. Картину осыпали комплиментами фанаты из многих стран, но некоторые поклонники смогли найти неожиданные ляпы.

Так, внимание публики привлек эпизод, в котором один из героев варит сардельки в трубе на электростанции. Использование нагретой трубы показалось им странным, ведь внутри станции легко можно установить плиту любого размера. Но больше всего зрителей поразило, что из-за готовки без света остался весь город.

«Когда перегревшаяся труба, на которой готовились сардельки, привела к отключению электричества во всем городе — это, попросту говоря, глупость», — делятся мнением пользователи Сети.

Также многие зрители отметили, что фильм напоминает им голливудские картины о противостоянии добра и зла. Созданный по шаблонам подобного жанра, он выглядит как множество других лент, но все равно оставляет приятное впечатление после просмотра.