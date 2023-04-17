Над этой милашкой издевался каждый: взгляните, как она заткнула обидчиков за пояс

Не все люди готовы принять других такими, какие они есть. До сих пор в обществе существует предубеждение насчет тех, кто внешне отличается от большинства. Об этом не понаслышке знает уроженка Гонконга Аста Янг.

Рост девушки составляет 135 сантиметров. Из-за этой особенности над ней потешались все ровесники, чем доводили Асту до слез. С Янг никто не хотел дружить, а одноклассники демонстративно показывали свое пренебрежение. Но это не сломало девушку, напротив, ее характер лишь закалился.

После школы Аста переехала в США, где ее ждали невероятный успех и популярность. Янг всерьез увлекалась косплеем и ушла с головой в новое хобби. Со временем девушка начала придумывать собственные уникальные образы. Аста завела блог, где выкладывала фото со своими работами. В одночасье Янг стала интернет-звездой и обзавелась армией поклонников. Сегодня девушка продолжает свою карьеру косплей-модели, также она открыла собственный онлайн-магазин, где продает свои картины.

В США Янг устроила не только карьеру, но и личную жизнь. Она замужем за парнем по имени Тай, который работает в ресторане. Супруги планируют открыть свой бар. Вот так милашка Аста утерла нос всем обидчикам.