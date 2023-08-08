Над этой малышкой все детство издевались: теперь нет никого успешнее (фото)

Сегодня Кайли Дженнер считается одной из самых богатых американок. Самая младшая представительница знаменитой семьи Кардашьян, к 25 годам она успела построить успешный бизнес, преуспеть как модель, а однажды рекламодатель купил публикацию в ее социальных сетях за один миллион долларов. При этом в школе Кайли не могла похвастаться таким успехом.

Как признавалась сама знаменитость, во время выхода шоу «Семейство Кардашьян», где у нее была одна из главных ролей, сверстники начали издеваться над ней. Дети не щадили девочку, и обзывательства сыпались со всех сторон.

Такой жизнью Кайли жила несколько лет, но со временем научилась не переживать из-за жестокости окружающих. Девушку перестало заботить, что о ней думают, и она решила полностью сконцентрироваться на собственной жизни, построив в итоге огромную империю.