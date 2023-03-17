Над этой красоткой издевались из-за одного изъяна: что с ней не так (фото)

Вряд ли Франсии Джеймс удалось бы стать известной моделью Playboy, не будь она эффектной красоткой. Создается впечатление, будто знойная колумбийка была рождена, чтобы блистать на обложках глянца. И все же на своем пути знаменитости пришлось столкнуться с унижениями и травлей.

Джеймс воспитывалась в бедной семье — ее не одевали с иголочки, не баловали дорогими подарками. Будущая звезда росла крайне неуверенной в себе — на то у нее нашлась веская причина.

Франсия была косоглазой и носила очки, из-за чего над ней смеялись сверстники. Терпеть колкие издевки Джеймс пришлось до 12-летнего возраста — именно тогда ей была проведена операция по коррекции зрения.

Сегодня изъян во внешности модели никому не заметен. Теперь поклонники по всему миру восхищаются спортивным накачанным телом красотки, заработавшей целое состояние на откровенных фотосессиях.