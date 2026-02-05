Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8

У культовой «Маски» с Джимом Кэрри странная судьба. На родине, в США, это успешный, но проходной блокбастер — рейтинг на IMDb скромные 7 баллов. В России же фильм давно стал неприкасаемой классикой с твердой 8-кой на Кинопоиске.

Почему комедия про зеленолицего супергероя в костюме-тройке разошлась у нас на цитаты, а американцы смотрят на нее как на детскую забаву?

Сюжет известен всем: забитый банковский клерк Стэнли Ипкисс находит магическую маску и превращается в харизматичного, неудержимого Маска. Фильм стал дебютным для Кэмерон Диас и взлетной площадкой для Кэрри, окончательно закрепив за ним статус короля эксцентричной комедии.

Кассовые сборы в $120 млн при бюджете в $23 млн говорят о громком успехе. Но со временем на Западе к «Маске» стали относиться прохладнее. Типичный отзыв:

Посмотрел спустя 20 лет — не смешно. Как поклонник Кэрри ни разу не засмеялся. Для меня это было слишком.

В России же фильм обрел культовый статус. Его крутили по телевизору так часто, что диалоги и сцены врезались в память намертво. Зрители пишут:

Эталон фантастической комедии на все времена, который превзойти невозможно.

Магия «Маски» для нашего зрителя — в идеальном балансе. Здесь и трюки с закосом под старые мультфильмы, и перевоплощение Кэрри, и простая история про «маленького человека», получившего сверхсилы. Это тотальное шоу, где сатира на американское общество соседствует с чистой клоунадой.

Разница в восприятии, возможно, кроется в ностальгии и доступности. В 90-е «Маска» была одним из немногих голливудских блокбастеров, который массово попал на наши экраны. Его смотрели по «пиратским» кассетам и потом по ТВ десятки раз, формируя коллективную память.

На Западе выбор развлечений был всегда шире, и «Маска» растворилась в потоке.И пока американцы пожимают плечами, мы ставим ему 8 баллов и пересматриваем в сотый раз.